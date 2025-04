Mann bei Schlägerei in der Reutlinger Altstadt mit Pfefferspray besprüht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Dienstagvormittag ist es in der Eberhardstraße, zwischen den Einmündungen mit der Wilhelmstraße und der Federnseestraße in der Reutlinger Altstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge waren dort kurz nach elf Uhr ein 21-Jähriger und ein 35-Jähriger aufeinandergetroffen, zwischen denen es bereits in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen gekommen sein soll. In der Folge kam es zu einem Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete und sich bis zum ZOB verlagerte, wo die Beteiligten von der alarmierten Streifenwagenbesatzung angetroffen werden konnten.

Weil der 35-Jährige seinen Kontrahenten im Zuge der Auseinandersetzung auch mit einem Tierabwehrspray besprüht haben soll, wurde der 21-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der 35-Jährige als auch ein Unbeteiligter 43-Jähriger, der die beiden Kontrahenten trennen wollte und dabei von dem Jüngeren geschlagen worden sein soll, wurden leicht verletzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.