Mann begrapscht Frauen in Tübinger Gaststätte - Schlägerei mit Mitarbeitern

TÜBINGEN. In der Nacht zum Sonntag ist es vor einer Gaststätte in der Langen Gasse in Tübingen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 00.30 Uhr berührte ein 20-Jähriger zunächst in der Gaststätte zwei Frauen unsittlich. Als der Mann von einer Mitarbeiterin vor die Tür gebracht werden sollte, fasste er auch diese unsittlich an. In der Folge wurde er durch zwei weitere Mitarbeiter vor die Eingangstür gebracht. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Mitarbeitern, dem 20-Jährigen und zwei Bekannten von ihm, welche sich vor der Gaststätte aufhielten.

Im weiteren Verlauf warf der 20-Jährige einen Barhocker in Richtung der Mitarbeiter und schlug einen von ihnen auf den Hinterkopf. Verletzt wurde nach den bisherigen Erkenntnissen niemand. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung aufgenommen. (pol)