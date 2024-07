Mülltonne in Brand: Jugendliche in Metzingen wehren sich bei Festnahme

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Durch einen mutmaßlich vorsätzlich gelegten Brand einer Mülltonne an der Neugreuthschule Metzingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Kurz nach 1 Uhr war das Feuer in der 1100 Liter großen Restmülltonne auf dem Schulgelände entdeckt und die Feuerwehr alarmiert worden, berichtet die Polizei.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnten zwei mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren angetroffen und vorläufig festgenommen werden, wobei einer der Jugendlichen einen Polizeibeamten leicht verletzt hat. Das Duo wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen des Polizeireviers Metzingen zu weiteren Mittätern dauern an. (pol)