Mülleimerbrand in Oberstetten beschädigt Gebäudefassade

HOHENSTEIN-OBERSTETTEN. Am Ostersonntag ist es gegen 16.45 Uhr in der Raiffeisenstraße im Hohensteiner Ortsteil Oberstetten aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand von mehreren Mülltonnen gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die direkt an einer Hauswand abgestellten Mülleimer bereits geschmolzen. Durch die Hitzeentwicklung und durch den entstandenen Ruß wurden die Gebäudefassade sowie ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen.

Zu einem direkten Übergriff des Feuers auf das Gebäude kam es glücklicherweise nicht. Die sechs Bewohner konnten alle unverletzt das Gebäude verlassen und nach den Löscharbeiten wieder zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. (pol)