Mülleimerbrand an Pfullinger Schule

PFULLINGEN. Ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe ist am Samstagmorgen durch einen sich ausweitenden Mülleimerbrand an einer Schule in Pfullingen entstanden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden in den frühen Morgenstunden durch Zeugen in den Klostergarten gerufen. Dort stand ein Mülleimer in Vollbrand und die Flammen waren bereits im Begriff auf dort abgestellte E-Scooter und einen Technikraum überzuschlagen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)