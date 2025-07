Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu zwei Kleinbränden aufgenommen, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt ereignet haben. Gegen 4 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den Brand einer Mülltonne in der Mauerstraße. In der nahegelegenen Metzgerstraße brannten zeitgleich Kartons vor einem Lebensmittelgeschäft. Beide Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Über hierbei entstandene Schäden ist bislang nichts bekannt. (pol)