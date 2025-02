Müll und gelbe Säcke brennen in Reutlinger Wohnhaus - Feuerwehr rettet Bewohner

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Reutlinger Mauerstraße gerufen worden. Hausbewohner hatten kurz nach drei Uhr Rauch im Treppenhaus des Gebäudes bemerkt und über den Notruf Alarm geschlagen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, stellte brennenden Haushaltsmüll sowie gelbe Säcke und Pappkartons unter einer Holztreppe fest.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Der Brand konnte zügig abgelöscht werden. Parallel dazu evakuierte die Feuerwehr die Hausbewohner mittels Drehleiter. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Müll durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Hinweise werden unter Tel. 07121/942-3333 entgegengenommen. (pol)