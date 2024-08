Müll in Tübinger Wohnung in Flammen: 40.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Brand in einer Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Winkelrain sind die Einsatzkräfte am Sonntagmittag ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr alarmierten Nachbarn die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei, nachdem sie durch Rauch aus der Wohnung und dem Alarm eines Rauchmelders aufmerksam geworden waren. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten anrückte, musste sich zunächst Zugang zu der Wohnung verschaffen.

Wie sich herausstellte, dürfte es in dem in der Wohnung gelagerten Müll zu einem Schwelbrand gekommen sein, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden in der nicht mehr bewohnbaren Wohnung wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)