Mössingen: Gestohlene E-Bikes mit geklautem Transporter weggeschafft

MÖSSINGEN. Auf hochwertige Pedelecs des Herstellers Cube hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Fahrradgeschäft in der Albblickstraße eingebrochen sind. Zwischen 18.30 Uhr und 8.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen zunächst über ein Fenster Zutritt zum Gebäude, in dem sie in der Folge weitere Türen aufbrachen. Aus dem Verkaufsraum und der Werkstatt ließen sie mehrere fabrikneue Pedelecs im Wert von mehreren 10.000 Euro mitgehen. Die genaue Anzahl der gestohlenen Fahrräder ist noch nicht bekannt.

Im gleichen Zeitraum wurde auch ein in der Danziger Straße geparkter, weißer Fiat Ducato Kastenwagen gestohlen. Das Fahrzeug war mit dem amtlichen Kennzeichen TÜ-RF3157 versehen und trägt an beiden Längsseiten eine schwarz-gelbe Firmenaufschrift. Möglicherweise ist dieser Transporter zum Abtransport der Fahrräder benutzt worden. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 beim Polizeiposten Mössingen zu melden. Hinweise zu dem gestohlenen Fahrzeug nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (pol)