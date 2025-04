Männer überfallen Jugendlichen in Tübingen und rauben seine Fußball-Fanartikel

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen nach einer Tat, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstagabend in der Nähe des Tübinger Anlagensees ereignet haben soll. Gegen 18 Uhr war ein 16-Jähriger am Hauptbahnhof ausgestiegen und über den Anlagensee in Richtung Uhlandstraße gelaufen, berichtet die Polizei. Der Jugendliche, der mehrere Fanartikel eines Fußballvereins in Form von Pullover, Trikot sowie Schal trug, wurde von zwei unbekannten, männlichen Personen, die ihn bereits auf der Zugfahrt von Stuttgart nach Tübingen beobachtet haben sollen, verfolgt. Im Bereich der Uhlandstraße sollen ihn die beiden zunächst angesprochen, ihn anschließend in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gezerrt haben und ihm dort die Fanartikel sowie einen Pullover im Wert von rund 100 Euro abgenommen haben. Eine Beschreibung der Täter, die anschließend in unbekannte Richtung flüchten, liegt nicht vor. (pol)