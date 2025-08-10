Mähdrescher fängt Feuer zwischen Harthausen und Trochtelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand rückten Feuerwehr und Polizei am Samstagabend auf ein Getreidefeld nahe der Kreisstraße 7835 zwischen Harthausen und Trochtelfingen aus. Gegen 21.15 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen im Bereich des Motorraums der Landmaschine und informierte den Fahrer. Trotz sofortiger Löschversuche gelang es erst der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, den Brand zu löschen. Ursache dürfte hierbei ein technischer Defekt gewesen sein, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. (pol)