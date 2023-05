Lkw verliert in Tübingen seinen Anhänger: Zwei Verletzte, Straße gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Aus bisher ungeklärter Ursache hat der Fahrer eines Lastwagen-Gespanns in Tübingen seinen Anhänger verloren und dadurch einen größeren Verkehrsunfall verursacht. Wie eine Polizeisprecherin dem GEA mitteilte, war der Lkw gegen 13:45 Uhr von der B27 in die Straße Steinlachwasen eingebogen, als das Unglück passierte.

Der Anhänger löste sich und prallte gegen zwei Autos, die gerade auf der Straße unterwegs waren. Der Fahrer eines Fiats wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Fahrer eines Mazda musste schwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des Lastwagens, der unter anderem Getränke geladen hatte, blieb unverletzt. Die Straße musste in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Polizei und Einsatzkräfte sind zur Stunde (15:30 Uhr) noch vor Ort an der Unfallstelle. (GEA)