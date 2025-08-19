Pizza-Mehrwegbox in Tübingen läuft gut an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Noch werde die Pizza-Mehrwegbox nicht allzu oft verlangt, sagt Karina Miller, die im Restaurant »Centrale« arbeitet, direkt unterhalb des Tübinger Landgerichts. Auf der Karte stehen die Klassiker der Pizza-Welt: Margherita, Funghi, Prosciutto. »Unsere Stammgäste nutzen die Boxen aber«, ergänzt sie. Insgesamt, so schätze sie, seien im »Centrale« rund 20 der wiederverwertbaren Container im Umlauf. »Die sind gut, die Pizza bleibt auch länger warm.« Deshalb sei auch weiteres Potenzial vorstellbar.

Seit Anfang Mai sind auf Initiative der Stadt Tübingen die auffälligen Mehrwegboxen großflächig im Einsatz. »Die blaue Steuervermeidungs-Pizzaschachtel« hatte sie Oberbürgermeister Boris Palmer ein wenig bürokratisch-umständlich bei der öffentlichen Vorstellung genannt - mit Blick auf die in Tübingen geltende Verpackungssteuer, durch die beim Verkauf von Einweg-Behältnissen eine Abgabe zu zahlen ist, die auf den Kunden umgelegt wird. Häufig wird ein Betrag zwischen 50 und 60 Cent pro Gericht fällig. Im Mai ist das Projekt, die Pizza-Mehrwegbox in die Gastronomien zu bringen, mit fünf teilnehmenden Betrieben gestartet. Heute sind es bereits über ein Dutzend Pizzerien, weiß Sabine Möhn, die die Plastikschachtel entworfen hat. Ihr Sohn Kay Bock leitet die Firma Trikora aus Dettingen, von der die Box entwickelt wurde und vertrieben wird.

Hersteller profitieren von der Box

»Mittlerweile haben wir 13 Teilnehmer«, erklärt Möhn auf GEA-Nachfrage. »Den Gastronomen kostet die Schachtel nichts, die trägt sich allein durch Werbung - bei einem Pfandpreis von einmaligen fünf Euro.« Dass dieser Betrag gehalten werden kann, war zu Beginn der großflächigen Verbreitungs-Offensive ein wichtiges Kriterium. Bei anderen geprüften Modellen hätte ein Pfand zwischen acht und 15 Euro verlangt werden müssen, was vom Kunden wohl nicht angenommen worden wäre - weswegen auf Sponsoring und Werbung gesetzt wurde. Mit Erfolg für das Unternehmen, wie Möhn bestätigt: »Einige Anfragen, die uns als Hersteller für Werbemittel erreicht haben, kamen aufgrund der Pizza-Mehrwegbox.« Ohne die Werbung seien die fünf Euro auch nicht einzuhalten: »Sonst decken die nicht mal den Herstellungspreis.« Zudem sei das Procedere leicht - einmal bezahlt, könne man die Box bei der nächsten abgeholten Pizza einfach wieder mitbringen und bekomme eine neue ausgehändigt.

Die Stadt fungierte, wie die Verwaltung bestätigte, für den Anstoß der Aktion lediglich als Vermittlerin. »Wir haben ein Interesse daran, dass möglichst viele Gerichte zum Mitnehmen in Mehrwegverpackungen verkauft werden, damit Vermüllung und Ressourcenverschwendung abnehmen«, erklärt die Pressestelle der Unistadt. Man behalte sich aber aus diesen Gründen vor, weiter für das Produkt zu werben, die Vorteile zu erklären und Betriebe zur Nutzung zu ermutigen. Gastronomen, die die blauen Boxen in Zukunft nutzen wollen, klären den Bedarf aber direkt mit Trikora. »Die aktive Rolle der Stadt ist damit beendet«, sagt Möhn.

Die Hersteller sind indes mit der Resonanz zufrieden, die von den Teilnehmern zurückkommt. »Wir haben Nachfrage. Boxen müssen auch schon nachgeliefert werden«, sagt Möhn. Sie geht davon aus, dass zwischen 800 und 1.000 Mehrweg-Schachteln in Tübingen im Einsatz sind. »Die Pizzabäcker machen mit, und wenn die das System aktiv anbieten, dann ist der Kunde auch bereit, solch ein Angebot zu nutzen.«

Die Stadtverwaltung hingegen erhalte nur wenig Rückmeldung von den Betrieben. »Das muss aber nichts heißen«, erklärt die Pressestelle. »Wenn es nicht funktionieren würde, hätten wir sicher mehr Feedback.« Von einem Betrieb wisse man, dass inzwischen die Hälfte der Gerichte zum Mitnehmen in der Mehrwegbox verkauft werden. Für die teilnehmenden Pizzerien könne sich das System zudem lohnen, wie Möhn vorrechnet: »Da keine Pappschachteln - oder zumindest weniger - gekauft werden müssen und die Verpackungssteuer wegfällt, können zwischen 80 Cent und einem Euro gespart werden.« Dazu entfielen die Kosten für die Boxen - wenn denn die Schachteln mit Werbung der Sponsoren ausgewählt würden. (GEA)