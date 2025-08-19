Fahrer liefern sich Verfolgungsjagd zwischen Dußlingen und Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN/OFERDINGEN. Mehreren Strafanzeigen sehen zwei Autofahrer nach einer Auseinandersetzung entgegen, die am Montagabend auf der B27 bei Dußlingen ihren Anfang genommen hat. Ein 39-Jähriger war gegen 20.30 Uhr mit seinem Opel Astra auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Ofterdingen unterwegs, als er von einem 41-Jährigen mit seinem VW Touran überholt wurde. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, soll der Opel stark beschleunigt und ein Wechseln des VW auf die rechte Spur verhindert haben. Beide sollen dann unter Missachtung der Geschwindigkeitsbeschränkungen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ofterdingen gefahren sein, bis es dem VW-Fahrer kurz vor der Ausfahrt Nehren gelang, auf die rechte Spur zu wechseln.

Im weiteren Verlauf, am Ende des mehrspurigen Ausbaus, soll der Opel-Fahrer wiederum den VW trotz Gegenverkehr und über die Sperrfläche hinweg überholt haben, wobei sich das bereits beschriebene Fahrverhalten wiederholte, sodass beide Fahrzeuge eine Zeit lang nebeneinander fuhren. Zwei entgegenkommende Autos, darunter ein VW UP mit Tübinger Kennzeichen, mussten bis auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern.

Nachfolgend verständigten sich beide durch Handzeichen, woraufhin beide in der Ortsmitte Ofterdingen anhielt und es zu Handgreiflichkeiten kam. Dabei soll der 39-Jährige auch eine Dashcam aus dem VW gerissen haben, bevor er mit seinem Wagen die Flucht ergriff. Er konnte im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden. Auch die Kamera samt den Videoaufzeichnungen wurde aufgefunden. Die Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Insbesondere werden die Fahrer der beiden entgegenkommenden Fahrzeuge, die ausweichen mussten, gesucht. Zudem soll von dem Duo auch ein Lkw überholt worden sein, dessen Fahrer gebeten wird, sich zu melden. (pol)