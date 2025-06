Lkw-Fahrer übersieht Auto und verursacht Unfall in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Dottinger Straße / Rudolf-Diesel-Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit seinem Lkw-Zug Daimler-Benz Actros auf der Dottinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen.

Dabei übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Passat, dessen 30 Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand. Während am Lkw augenscheinlich kein Sachschaden entstanden ist, dürfte sich der Schaden an dem VW auf rund 10.000 Euro belaufen. Der Wagen musste in der Folge von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (pol)