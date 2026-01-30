Lkw fängt in Hohenstein Feuer: Fahrerkabine brennt völlig aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Ein technischer Defekt ist derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen LKW-Brand am Donnerstagabend in Hohenstein. Ein 57-jähriger LKW-Fahrer hatte seinen Mercedes-Benz Actros gegen 20 Uhr vor der Pforte einer Firma im Ortsteil Oberstetten abgestellt, als er wenige Minuten später Flammen aus dem Motorraum wahrnahm.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Fahrerkabine des LKW vollständig aus. Der 57-Jährige wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem LKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro. (pol)