Wofür die Gemeinde Hohenstein dieses Jahr ihr Geld ausgibt

HOHENSTEIN. Keine neuen Schulden, keine neuen Kredite, aber dennoch ein Minus unterm Strich: So lässt sich der Hohensteiner Haushalt fürs Jahr 2026 zusammenfassen. Ausgaben von 14,2 Millionen Euro stehen Einnahmen von 12,8 Millionen Euro gegenüber – macht ein Defizit von 1,4 Millionen. Genehmigungsfähig ist der Finanzfahrplan, den der Gemeinderat beschlossen hat, dennoch. Und die Lage ist, im Vergleich zu anderen Gemeinden in der Region, noch vergleichsweise privilegiert – das ging aus den Ausführungen von Bürgermeister Simon Baier und Kämmerer Christian Betz hervor. Dennoch: Auch hier drücken die Probleme von oben nach unten durch. »Wenn selbst durch größte Sparbemühungen kein Lösungsweg aufgezeigt werden kann, dann deutet dies auf ein systematisches Problem hin, das auch nur durch eine systematische Änderung der Finanzausstattung behoben werden kann«, so Baier.

Die »gute Nachricht«, von der der Bürgermeister sprach, ist vor diesem Hintergrund mit Vorsicht zu genießen. Das »Sondervermögen« des Bundes kommt zwar auch in Hohenstein an, die Gemeinde darf mit 2,6 Millionen Euro rechnen. Aber: Der Begriff wurde nicht zu Unrecht zum Unwort des Jahres gewählt, bedeutet er doch, wie auch Baier anmerkte, nichts anderes als »Sonderschulden«. Dennoch: Den Gemeinden hilft es über die Durststrecke hinweg, Hohenstein kann sich zumindest so viel leisten, dass kein »unaufhaltsamer Investitionsstau« entsteht, betonte Baier, der eine weitere gute Nachricht hatte: Die Bürger werden Stand heute nicht mehr zur Kasse gebeten als bisher, Grund- und Gewerbesteuer bleiben zunächst unverändert. Man wolle weiterhin für die Ansiedlung neuer Betriebe attraktiv sein, betonte Baier. Allerdings werden andere Gebühren – Beispiel Hundesteuer – auf den Prüfstand müssen, gab er einen Ausblick.

Investition in die Kinderbetreuung

Einen großen Teil der Ausgaben könne die Gemeinde nicht selbst beeinflussen, betonte Baier, die Zahlen dazu hatte Kämmerer Betz. Auf Seite der Aufwendungen schlagen sogenannte Transferleistungen mit 42 Prozent – das sind rund sechs Millionen Euro – ins Kontor. Dahinter stecken Posten wie die Kreisumlage, aber auch die Finanzierung der Betreuungseinrichtungen. Die Personalkosten steigen von 3,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 3,4 Millionen – ein Grund sind die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst, aber auch ein Mehrbedarf an Mitarbeitern: Hohenstein braucht mehr Erzieherinnen.

Die Kinderbetreuung – eine zentrale Pflichtaufgabe der Kommunen – stößt an ihre Grenzen und wird ausgebaut. Die Nachfrage nach längeren Betreuungszeiten wachse, so Baier. Dafür werden die leer stehenden Räume der Hohensteinschule genutzt, deren Umbau auf der Investitionsliste ganz oben steht. Die Ausgaben in Höhe von 1,2 Millionen Euro sind zu einem großen Teil über Zuschüsse finanziert: Die Fördermittel belaufen sich auf 831.000 Euro. Auch in den Kindergärten in Meidelstetten, Eglingen, Ödenwaldstetten und Oberstetten stehen diverse Sanierungsarbeiten an, für die Geld im Haushalt bereitsteht.

Angesichts der aktuellen finanziellen Großwetterlage eher zur Unzeit kommt die Sanierung der Burgruine Hohenstein. 400.000 Euro musste Kämmerer Christian Betz einplanen, eine Riesensumme, an der kein Weg vorbeiführt, wie Simon Baier betonte: »Wir müssen uns an das gesetzlich Vorgeschriebene halten.« Die Statik des Bergfrieds war stark gefährdet, zur Sicherung wurde unverzüglich ein Gerüst gebaut. »Gerne wären wir bei dieser Maßnahme längst weiter«, bekannte Baier, »wir warten weiterhin auf die beantragte vorzeitige Baufreigabe und Klarheit über die Möglichkeit von Drittfördermitteln.«

Pachteinnahmen aus Wind- und Solarparks

Ein großer Posten ist auch der Breitbandausbau. Für 2026 und die Folgejahre sind jeweils 440.000 Euro eingeplant, um den Eigenanteil zu decken – der ist, gemessen an den Gesamtkosten, eher gering: Sie liegen bei 23 Millionen Euro, davon werden 90 Prozent vom Staat gefördert. Zur Infrastruktur zählen auch die Kläranlage, an der Arbeiten für 248.000 Euro fällig werden, und der Friedhof: In Ödenwaldstetten wird der Weg saniert, um die Stolpergefahr zu reduzieren. Für Kanalsanierungen sind 100.000 Euro eingeplant. Kanal und Straße werden in der Hirschgasse entlang des neuen Tante-M-Ladens für 246.000 Euro gerichtet, für den neuen Belag der Ortsverbindung Eglingen-Hundersingen werden 38.000 Euro fällig. Der Bauhof bekommt einen Radlader für den Winterdienst, Kostenpunkt: 110.000 Euro.

Die mittelfristige Planung, gab Kämmerer Betz einen Ausblick, »sieht relativ gut aus«. Auf das 1,4 Millionen Euro schwere Defizit in diesem Jahr folgt 2027 – Stand heute – ein moderates Minus von 75.000 Euro, danach geht's sogar wieder ins Plus. »Dann ist Licht am Horizont, dann geht's wieder bergauf«, prognostizierte der Kämmerer. Mit dafür verantwortlich sind die Grundstücksverpachtungen an Investoren für Wind- und PV-Parks: »Sie kommen bis dahin voll zum Tragen.« Auch 2027 gibt es viel zu tun, auf der Liste der Großprojekte stehen die Sanierung der kleinen Schulturnhalle (2,6 Millionen Euro), ein neues Feuerwehrfahrzeug für Meidelstetten (358.000 Euro) sowie Sanierungen des Gerätehauses in Bernloch (200.000 Euro) und des Kindergartens in Ödenwaldstetten (160.000 Euro). (GEA)