Linienbus wird in Bad Urach von Poller aufgebockt

BAD URACH. Zu einem nicht alltäglichen Vorfall ist es laut Polizei am Mittwochnachmittag beim Marktplatz in Bad Urach gekommen. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein Omnibus der Linie 108 seine reguläre Strecke von der Wilhelmstraße über den Marktplatz. Beim Überfahren eines im Boden versenkten Pollers fuhr dieser aus unbekannter Ursache aus, stieß gegen den Unterboden des Busses und bockte diesen auf. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings konnte die Fahrt nicht fortgesetzt werden. Da der Poller zunächst nicht mehr abgesenkt werden konnte, musste der Linienbus bis zum Folgetag in dieser Position stehen bleiben. Ein möglicher Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (pol)