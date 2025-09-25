Linienbus kommt bei Hirrlingen von Fahrbahn ab - Fahrer betrunken

Bitte aktivieren Sie Javascript

HIRRLINGEN. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt seit dem frühen Mittwochmorgen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 55-Jährigen. Der Mann war mit seinem Linienbus gegen 5.45 Uhr von Hirrlingen in Richtung Dettingen unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Bus von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand zwar kein Schaden, jedoch verletzte sich dadurch eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im Bus leicht. Nachdem der Vorfall durch Zeugen dem Polizeirevier Rottenburg mitgeteilt worden war, kontrollierten Beamte kurz darauf den Bus am Bahnhof in Rottenburg und stellten bei dem 55-jährigen Lenker Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 0,4 Promille, woraufhin der Mann eine Blutprobe abgeben musste und auch sein Führerschein beschlagnahmt wurde. (pol)