Lichtensteiner Sportheim: Einbrecher richtet bei Wechselgeld-Klau hohen Schaden an

LICHTENSTEIN. In ein Sportheim in Lichtenstein ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Zwischen 23.30 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle mit brachialer Gewalt über eine Türe zunächst in den Geräteraum und nachfolgend auch in die Gaststätte Zutritt. Dort durchwühlte er in den Räumen die Schränke, Schubladen und Behältnisse. Da hier aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich nach derzeitigen Ermittlungen mit einem kleinen Bargeldbetrag aus der Wechselgeldkasse begnügen, mit dem er anschließend unerkannt flüchtete.

Dabei hinterließ er einen Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro, der den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigt. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.