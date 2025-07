Leiter klappt in Tübingen um: Mann stürzt in Grube

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwochnachmittag in der Marienburger Straße gekommen. Kurz vor 15 Uhr wollte ein 47-Jähriger eine dortige Baugrube über eine Klappleiter verlassen, als diese aus noch unbekannter Ursache nach hinten umklappte. Der Mann stürzte daraufhin mehrere Meter tief in die Grube. Aufgrund seiner beim Arbeitsunfall erlittenen Verletzungen musste der 47-Jährige, der von der Feuerwehr aus der Grube gerettet wurde, vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (pol)