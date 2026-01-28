Lastwagen kracht in Auto auf der Reutlinger Bantlinstraße: Fahrerin verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 59-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Bantlinstraße. Ein 26-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem Lastzug auf der Bantlinstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Auf Höhe des Parkhauses übersah er den vorausfahrenden Skoda Fabia der 59-Jährigen. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Skoda von dem Lkw erfasst und drehte sich um 180 Grad.

Während der Drehung prallte der Wagen gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen, sodass er ausgehebelt wurde, aber letztendlich wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Skoda-Fahrerin nachfolgend ins Krankenhaus. Ihr Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden am Skoda wird auf rund 4.500 Euro geschätzt, der Schaden am Lkw auf etwa 700 Euro. (pol)