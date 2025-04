Lastwagenfahrer verklemmt sich auf Reutlinger Parkplatz in Fahrertür

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am späten Mittwochnachmittag, als er in die Tür seines Fahrzeugs eingeklemmt wurde. Der 46-Jährige befand sich gegen

17.50 Uhr mit einem Laster auf dem Parkplatz eines Discounters in der Reutlinger Föhrstraße. Beim Rangieren wollte er zurücksetzen und begab sich mit offener Tür aus der Fahrerkabine. Aus Versehen hatte der Fahrer jedoch den Vorwärtsgang eingelegt, so dass sein Fahrzeug sich nach vorne in Bewegung setzte, die offene Tür gegen einen daneben stehenden Lkw prallte und den Mann einklemmte. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen nach hatte der 46-Jährige glücklicherweise keine größeren Blessuren davongetragen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (pol)