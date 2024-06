Lappen mit Hartöl löst Feuer in Pliezhauser Haus aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein nicht ordnungsgemäß entsorgter Lappen, welcher mit Hartöl getränkt war, dürfte die Ursache für einen Brand am späten Freitagabend in der Esslinger Straße gewesen sein. Gegen 23.40 Uhr meldete eine Bewohnerin ein Feuer in einem Einfamilienhaus. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr bis etwa 1 Uhr gelöscht werden.

Das Gebäude, an dem ein Sachschaden in Höhe von derzeit geschätzten 50.000 Euro entstand, blieb vorerst nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die beiden Bewohner kamen vorübergehend bei Angehörigen unter. (pol)