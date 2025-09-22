Ladendetektiv verprügelt: Dieb flieht aus Reutlinger Wilhelmstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen fahndet seit Montagvormittag nach einem bislang Unbekannten wegen des Verdachts des räuberischen Ladendiebstahls. Der Mann war gegen elf Uhr einem Angestellten in einem Geschäft in der Wilhelmstraße aufgefallen, als er die Verkaufsräumlichkeiten verlassen wollte, ohne mehrere Parfüm-Artikel zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den Mann verfolgte und festhalten wollte, stürzten beide zu Boden, wo der Dieb den Angestellten sofort mit Schlägen traktierte. Im weiteren Verlauf gelang dem Kriminellen mit zwei Parfüms die Flucht. Der Angestellte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 100 Euro. (pol)