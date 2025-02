Ladenbesitzer in Reutlingen fällt auf Geldwechseltrick rein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Trickbetrüger hat am Mittwochabend einen Geschäftsinhaber am Willy-Brandt-Platz um Bargeld gebracht. Kurz vor 18.30 Uhr wurde ein 47-jähriger Ladenbesitzer von einem männlichen Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Hierbei bat der Unbekannte den Inhaber einen 50-Euro-Schein zu wechseln.

Der 47-Jährige gab dem Mann schließlich das vermeintliche Wechselgeld, woraufhin sich der Unbekannte entfernte. Erst im Nachhinein bemerkte der Geschäftsinhaber, dass ihm gar kein Geldschein zum Wechseln übergeben worden war. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)