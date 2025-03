Lack zerkratzt und Reifen durchstochen: Mehr als zehn Autos in Reutlingen demoliert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Krimineller hat sich am Wochenende in Reutlingen im Bereich Sedanstraße/Wörthstraße/Lindachstraße an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht. Das berichtet die Polizei. Der Unbekannte beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, mindestens zehn abgestellte Fahrzeuge, indem er den Lack zerkratzte und Reifen durchstach. Der dadurch verursachte Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass der Täter noch weitere Autos ins Visier genommen hatte. So waren einige Geschädigte, die von der Sachbeschädigungsserie noch keine Kenntnis hatten, zunächst von einem Defekt an ihren Reifen ausgegangen. Zeugen, die im genannten Zeitraum diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder mögliche weitere Geschädigte, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)