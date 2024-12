Kusterdingen: Mann schüchtert mehrere Mädchen im Bus ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein psychisch auffälliger Mann soll am Montagmittag in einem Bus mehrere Mädchen eingeschüchtert haben. Nachdem die Schülerinnen gegen 14 Uhr in Kusterdingen in die Linie 7611 eingestiegen waren, wurden sie von dem bereits im Fahrzeug befindlichen 44-Jährigen angesprochen. Außerdem soll er einige der Mädchen am Kopf und den Schultern angefasst haben.

In Jettenburg stiegen die offensichtlich eingeschüchterten Schülerinnen wieder aus. Da eine Zeugin, die sich ebenfalls im Bus befunden hatte, die Polizei verständigte, konnte der 44-Jährige in Betzingen von den Beamten angetroffen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (pol)