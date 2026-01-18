Kusterdingen: Haus nach Brand unbewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Am Samstagmittag sind gegen 12.15 Uhr mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes zu einem gemeldeten Brand in einem Gebäude in der Lederstraße in Kusterdingen ausgerückt. Die Eigentümerfamilie des betroffenen Einfamilienhauses hatte der Integrierten Rettungsleitstelle telefonisch mitgeteilt, dass es im Untergeschoss, im Bereich des Holzofens bzw. bei der Holzheizung zu einem Brand bzw. einer Verpuffung gekommen sei.

Die vier Hausbewohner im Alter von 18 bis 60 Jahren sowie die 68-jährige Mieterin der im Untergeschoss befindlichen Einliegerwohnung hatten das Gebäude bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Keller zügig löschen.

Der gesamte Gebäude- und Inventarschaden wird derzeit auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Sowohl die Einliegerwohnung als auch die Wohnung der Hauseigentümer sind aufgrund der Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Brandausbruchsstelle dauern noch an. (pol)