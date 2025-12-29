Kusterdinger sorgen für Qualität und Abwechslung im Klosterhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Sie treffen sich ein paarmal pro Jahr im Rathaus, machen Vorschläge, schauen, dass verschiedene Sparten vertreten sind, stellen ein attraktives Programm zusammen - und präsentieren es dann der Öffentlichkeit. So auch diesmal. Der Arbeitskreis Kultur im Rathaus hat für 2026 erneut acht Veranstaltungen im Klosterhof mit ganz unterschiedlichen Künstlern geplant.

»Alle Künstler sind begeistert vom Klosterhof«, freut sich Petra Ohneseit. Und die Kusterdinger sowieso. Nicht jede Idee lässt sich realisieren. »Wir müssen die Kosten im Blick haben«, sagt Ohneseit. Was nicht ins Budget passt, wird nicht weiter verfolgt. Und Publikumslieblinge müssen sich unter Umständen gedulden. Alle fünf Jahre einmal sei okay, lautet die Regel beim Arbeitskreis. Man wolle schließlich nicht die Vielfalt gefährden. Generell gilt: »Es gibt ohnehin immer mehr Vorschläge, als wir unterbringen«, sagt Hermann Liske, der seit 45 Jahren dabei ist. Gegenwärtig gehören dem Kreis rund 20 Leute an. Drei sind neu dazugestoßen, wie Christiane Bonnet-Baumgärtner hervorhebt.

Ausnahme für Susanne Götz

Eine Ausnahme von der ehernen Regel wird Susanne Götz gewährt. Die Pianistin darf seit einiger Zeit stets das Neujahrskonzert gestalten. Für Dienstag, 6. Januar, 17 Uhr, holt sie sich Reinhold Uhl (Klarinette, Saxofon), Horst Götz (Bass) und Wieland Braunschweiger (Schlagzeug) dazu. Damit ist die Besetzung weitgehend wie beim vorigen Mal. Tonne-Schauspieler David Liske spricht ausgewählte Texte. Die Kusterdinger wissen: Das Konzert zum Neujahr hat ein wenig den Charakter eines Neujahrsempfangs.

Das Musikkabarett Dreiklang bestreitet den zweiten Termin der Reihe und ist am Freitag, 20. Februar, 20 Uhr, zu Gast. Dieter Stoll empfiehlt den Abend für Leute, die sich gut unterhalten und dabei mal wieder richtig lachen wollen. Die Sängerinnen Birgit Vona, Renate Hallmayer und Irene Jantzen beantworten drängende Fragen wie: »Kann eine Heirat aus steuerlichen Gründen nicht auch ganz nett sein?«

Arabischer Bluegrass?

»Von Kobolden und Engeln« haben der Geiger Michael Dinnebier und die Reutlinger Pianistin Angela-Charlott Linckelmann ihr aktuelles Programm genannt, das sie am Freitag, 13. März, 20 Uhr vorstellen. Das Duo spielt Sonaten von Mozart, Grieg und Brahms, alle drei in streng klassischer Form.

Ganz andere Töne gibt es am Freitag, 10. April, 20 Uhr, zu hören. »Stringed Compass - Migrant Migraine« steht über dem Zusammentreffen zweier Musiker aus Syrien und Kolumbien mit einer arabischen Kurzhalslaute, einer Gitarre und einigen Perkussions-Instrumenten. »Mal Oriental-Latin-Jazz, mal syrischer Bolero, mal arabischer Bluegrass«, heißt es so vielversprechend wie geheimnisvoll in der Beschreibung.

Preisgekröntes Quartett

Einen Geburtstagswunsch erfüllt der Arbeitskreis seinem Mitstreiter Hermann Liske am Freitag, 8. Mai. Am Vorabend von dessen 85. Geburtstag sind Jontef mal wieder zu sehen. Das vielfach preisgekrönte Klezmer-Quartett um Michael Chaim Langer spielt sein Programm »In majn Harzn brennt a Fajr«.

Auch Tango Komplott, das nach der Sommerpause am Freitag, 25. September, dran ist, kennt man gut in der Gegend. Der letzte Auftritt im Klosterhof liegt schon ein paar Jahre zurück. Tilmann Jäger (Piano), der Kusterdinger Paul Müller (Kontrabass) und Andrej Mouline (Bajan) haben inzwischen Michael Schwarz als Geiger dabei. Die musikalische Mischung ist bewährt: Astor Piazzolla als Begründer des Tango Nuevo ist der Ausgangspunkt. Dazu kommen Elemente des Jazz, Klezmer und der argentinischen Folklore.

Lesung mit Live-Musik und Gesang

Zwei Kusterdinger stehen am Freitag, 6. November, auf der Bühne. Horse Mountain - das sind Dieter und Birgit Stoll - sind besonders bekannt für ihre Liebe zum Bluegrass. Für diesen Auftritt haben sie sich etwas anderes vorgenommen. Es gibt deutsch- und englischsprachige Songs, aber dazu jede Menge Anekdoten, Hintergründe und, wo nötig, Übersetzungen.

Den Abschluss übernehmen Bernhard Mohl und Rainer Imm am Freitag, 11. Dezember. Der Autor (jüngster Roman »Free Solo«) und der Musiker bieten eine Lesung mit Live-Musik und Gesang. »Das geht weit über die übliche Wasserglas-Lesung hinaus«, sagt Gabriele Beinert vom Arbeitskreis.

Dann ist 2026 fast vorbei, doch Hermann Liske denkt schon weit voraus. »2027 ist ein Beethoven-Jahr«, sagt der Klassik-Fan- und verrät, dass er schon die Vorplanungen für zwei Konzerte begonnen hat. Wer früh Termine mit Künstlern vereinbart, guckt nachher nicht die Röhre. (GEA)