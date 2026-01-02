Polizeiauto überschlägt sich auf glatter B28 zwischen Tübingen und Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Plötzlich auftretende Glätte dürfte den Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge ursächlich für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B28 zwischen Tübingen und Kusterdingen gewesen sein. Eine 27-jährige Polizistin war kurz vor 20 Uhr mit einem Streifenwagen Audi E-Tron auf der B28 in Richtung Reutlingen unterwegs. Am Beginn der baulichen Trennung auf der Burgholzsteige wollte sie den Fahrstreifen wechseln, als ihr aufgrund plötzlich auftretender Glätte das Heck ihres Wagens ausbrach.

In der Folge kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und auf die ansteigende Böschung wo sich der Wagen überschlug, bevor auf wieder auf den Rädern auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin und ihren 20 Jahre alten Kollegen ins Krankenhaus, das beide aber nach entsprechenden Untersuchungen unverletzt verlassen konnten. Der Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 35.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)