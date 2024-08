Kurzzeitiger Stromausfall in Teilen der Tübinger Weststadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem kurzzeitigen Stromausfall ist es am Donnerstagnachmittag in Teilen der Tübinger Weststadt gekommen. Das berichtet die Polizei. Zeugen meldeten gegen 16.43 Uhr einen lauten Knall und Rauch aus einem Trafohäuschen, das sich hinter einer Bankfiliale in der Herrenberger Straße befindet. Bei einer Erkundung durch die Feuerwehr, eine Polizeistreife sowie einen Techniker der Stadtwerke Tübingen wurde ein defekter Spannungswandler in dem Häuschen festgestellt. Flammen konnten keine festgestellt werden.

Durch den Defekt kam es zu Beeinträchtigungen des Stromnetzes in der Nähe des Trafohäuschens. Die Behebung wurde durch die Stadtwerke Tübingen (SWT) übernommen. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. (pol)