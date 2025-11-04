Kuh erlegt - B28 Richtung Reutlingen nach Sperrung wieder frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Auf der B28 zwischen Tübingen und Reutlingen ist eine Kuh unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Momentan bewege sich das Tier bei Jettenburg. »Wir versuchen, den Verkehr in den Griff zu bekommen«, heißt es von der Polizei. Vorübergehend war die B28 in Richtung Reutlingen ab Ortsausfahrt Tübingen gesperrt. Regelmäßig seien variable Teilsperrungen errichtet worden. Die Polizei müsse die Situation aber immer wieder neu bewerten. Der Verkehr ist in beide Richtungen eingeschränkt.

Die Behörden bemühen sich, die Kuh in den Griff zu bekommen. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne sind im Einsatz. Das Einfangen des Tieres sei oberste Priorität, aber auch ein Vertreiben sei denkbar. Zur Not müsse man das Tier erschießen, so die Polizei. (GEA)

Update 18:51 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, ist die Kuh von einem Jäger zwischen Jettenburg und Reutlingen Mark-West 150 Meter abseits der Straße erlegt worden. Die Straßensperrungen sind aufgehoben. (GEA)