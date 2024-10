Kraftstoff im Abwasserkanal bei Trochtelfingen entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN/GAMMERTINGEN. Mehrere Liter Kraftstoff sind am Samstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, in einem Becken der Kläranlage in Gammertingen festgestellt worden. Das Gemisch musste mit einem Spezialfahrzeug abgesaugt werden. Da jedoch eine geringe Menge des Stoffes in die Lauchert gelangte, mussten von der Feuerwehr Ölsperren eingerichtet werden.

Ersten Ermittlungen zufolge, in die auch das Umweltschutzamt des Landratsamts Reutlingen involviert war, dürfte der Kraftstoff zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zwischen dem Gewerbegebiet Haid und Trochtelfingen, unter einer Brücke der B313 über die Eisenbahnschienen über einen dortigen Schacht eingeleitet worden sein. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Bereich der Brücke unter der B313 zugegen waren, werden unter Telefon 07121/942-3333 entgegengenommen. (pol)