Kontrollen in Reutlingen: Polizei bemängelt zahlreiche Fahrzeuge

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitagmittag hat die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen mit Unterstützung zahlreicher Polizeireviere des Polizeipräsidiums Reutlingen umfangreiche Kontrollmaßnahmen mit der Zielrichtung technischer Veränderungen an Pkw im Bereich des Parkplatz Bösmannsäcker durchgeführt und hierbei eine Vielzahl von Verstößen geahndet. Insgesamt wurden etwa 30 Pkw entsprechenden Kontrollen unterzogen.

Im Rahmen der Überprüfungen wurde an insgesamt 16 Fahrzeugen festgestellt, dass die Betriebserlaubnis aufgrund vorsätzlicher technischer Veränderungen erloschen war. Zwei der Fahrzeuge wurden hinsichtlich einer weitergehenden notwendigen Überprüfung durch eine technische Prüfstelle sichergestellt.

In einem Fall wurde ein Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert. Ein weiterer Pkw-Lenker war in Folge des Konsums von Betäubungsmitteln nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug zu führen. Die ganzheitlichen Kontrollen werden seitens der Verkehrspolizei weiter fortgeführt.