Kollision zwischen Auto und Radfahrer in Reutlingen

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Straße Am Echazufer. Dort war gegen 7.40 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer stadteinwärts unterwegs und wollte auf Höhe einer Tanzbar nach rechts in Richtung Ziegelweg abbiegen. Dabei übersah er einen auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer, worauf es zur Kollision kam.

Nach einer kurzen Unterhaltung setzte der Radler seine Fahrt fort. Dieser ist circa 50 Jahre alt und war mit einer blauen Jacke mit rot-gelbem Reißverschluss sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Fahrradhelm. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Unbekannte bei der Kollision auch leicht verletzt. Am Pkw war ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)