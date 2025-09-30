Kokain und Waffen: Mutmaßlicher Reutlinger Rauschgifthändler in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handels mit illegalen Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Reutlingen, der am Donnerstagmorgen (25.09.2025) in seiner Wohnung von Fahndern einer Rauschgiftermittlungsgruppe vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Im Verlauf anderweitiger Ermittlungen war der 24-Jährige ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Der Beschuldigte, der in Immenstadt unter einer Scheinadresse gemeldet ist, tatsächlich aber nur in Reutlingen wohnt, steht in dringendem Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Kokain betrieben zu haben. Nachdem von der Staatsanwaltschaft ein richterlicher Dursuchungsbeschluss erwirkt worden war, durchsuchte die Polizei am Donnerstagmorgen (25.09.2025) die Wohnung des Mannes. Dabei konnten neben mehreren Gramm Kokain auch zwei zugriffsbereite Schreckschusswaffen, eine Pfefferpistole und diverse Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und noch am gleichen Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Der deutsch-türkische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)