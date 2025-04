Kleinkind beim Rückwärtsfahren in Metzingen angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eine Einjährige musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Kolpingstraße in Metzingen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine ortsunkundige 48-Jährige hatte gegen 16.40 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in der Kolpingstraße angehalten.

Als sie anschließend mit ihrem Wagen langsam zurücksetzte, stieß sie gegen das Kleinkind, das zwischenzeitlich offenbar vom Fahrbahnrand auf die Straße gekrabbelt war, sodass es umfiel. Das Kind erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Es wurde gemeinsam mit einer Angehörigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pol)