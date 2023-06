Kleinkind bei Unfall in Münsingen leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Am Samstagnachmittag ist es in Münsingen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkind gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 74 -Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW-Golf die Sternbergstraße in Fahrtrichtung Beutenlaystraße. Zeitgleich befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw Nissan die Hauffstraße in Richtung Goethestraße. An der Kreuzung Sternbergstraße/Hauffstraße missachtete der 74-Jährige die Vorfahrt der 41-Jährigen und es kam zur Kollision. Ein im Nissan mitfahrendes einjähriges Kind zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol)