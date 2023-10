Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht zum Samstag ist es um 1.13 Uhr an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Friedrich-Naumann-Straße aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Altkleidercontainers gekommen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Reutlingen, welche mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pol)