Kind in Tübingen von Radfahrer angefahren: Verletzt in Klinik gefahren

TÜBINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf dem Tübinger Europaplatz erlitten. Ein 52-Jähriger war kurz nach 19.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem dortigen Radweg am Busbahnhof unterwegs. Vor ihm lief ein fünf Jahre alter Junge samt Begleitung auf dem Weg. Nachdem der Radler geklingelt und seine Geschwindigkeit verringert hatte, machte der Junge einen Schritt zur Seite und lief vor das Rad des Mannes. Im Anschluss stürzte der Fünfjährige zu Boden und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (pol)