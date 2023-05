Kind in Reutlingen von Auto erfasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat ein 12 Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag in der Karlstraße in Reutlingen erlitten. Das Kind rannte um 15.45 Uhr vom Listplatz her; über die Karlstraße um dort zu einem Linienbus zu gelangen. Er überquerte die Karlstraße im Bereich der dortigen Fußgängerampel. Als das Kind sich auf der Fußgängerfurt befand, wurde er von einem 83-jährigen Pkw-Lenker an der linken Körperseite erfasst. Das Kind gab gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten an, dass er auf die Lichtzeichenanlage für den Fahrzeugverkehr geschaut hat. Dort hat er 'gelb' für die Fahrzeuge wahrgenommen und ging davon aus, dass diese gleich 'rot' bekommen. Dies war allerdings nicht der Fall, sondern der Fahrzeugverkehr bekam 'Grün' und fuhr los. Das Kind wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden. (pol)