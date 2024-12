Kind in Reutlingen auf Zebrastreifen angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge stieg ein Neunjähriger gegen 12.45 Uhr im Bereich Olgastraße/Paulinenstraße an einer Haltestelle aus einem Schulbus aus und rannte hinter dem Bus hervor über den dortigen Fußgängerüberweg. Dabei wurde er vom Nissan eines 52-Jährigen erfasst, der auf der Olgastraße in dem Schulbus entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Der Junge wurde in der Folge über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn abgeworfen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort ambulant behandelt. Der Schaden am Auto beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. (pol)