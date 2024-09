Kind bei Unfall in Reutlingen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Werastraße verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stieg der Neunjährige gegen 13.45 Uhr aus dem Auto eines Angehörigen aus, der kurz vor dem Fußgängerüberweg bei einer dortigen Schule angehalten hatte. Der Junge lief anschließend unmittelbar vor der Fahrzeugfront über die Straße in Richtung Schule. Zeitgleich bog ein 40-Jähriger mit einem Mini aus der Seitenstraße der Stämmesäckerstraße nach links in die Werastraße ein und fuhr am haltenden Auto, aus dem der Junge ausgestiegen war, vorbei.

In der Folge stieß der von rechts querende Neunjährige gegen den Radlauf des Mini und stürzte. Das ersten Erkenntnissen nach leicht verletzte Kind wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden am Auto war augenscheinlich nicht entstanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)