Kind auf E-Bike stürzt in Dettingen vor einen heranfahrenden BMW

DETTINGEN. Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag zugezogen. Das Kind war um 15.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Gehweg in der Karlstraße unterwegs, als es aufgrund eines Fahrfehlers zunächst eine angrenzende Hecke streifte und in der Folge auf die Fahrbahn geriet.

Ein entgegenkommender 39-jähriger BMW-Lenker konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht mehr verhindern, woraufhin der Junge zu Boden stürzte. Nach ambulanter Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst konnte der 11-Jährige noch vor Ort an einen Familienangehörigen übergeben werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.600 Euro beziffert. (pol)