Kennzeichen von geparkten Autos in Reutlingen geklaut - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Wohl in der Nacht zum Mittwoch sind im Stadtgebiet von Reutlingen rund ein Dutzend geparkte Fahrzeuge angegangen worden. Wie im Laufe des Morgens entdeckt wurde, wurden an mehreren Pkw die hinteren Kennzeichenschilder entwendet.

Außerdem wurde an einem Wagen der rechte Außenspiegel beschädigt und an einem weiteren Auto die linke Seite zerkratzt. Die Fahrzeuge waren in der Storlachstraße, der Johannes-Eisenlohr-Straße, der Max-Eyth-Straße sowie der Ferdinand-Porsche-Straße abgestellt. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Reutlingen-Nord unter der Telefonnummer 07121/9611-0. (pol)