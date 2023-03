Kellerbrand in Reutlingen: Bewohner kommen mit blauem Auge davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro ist am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr bei einem Kellerbrand in einem Wohngebäude im Reutlinger Stadtteil Hohbuch in der Friedrich-Naumann-Straße entstanden.

Ein Bewohner nahm zunächst verdächtige Geräusche sowie kurze Zeit später Rauchgeruch aus dem Kellergeschoß wahr und verständigte die Rettungskräfte. Zwischenzeitlich drang bereits Qualm aus dem Kellergeschoß. Die Feuerwehr bemerkte beim Erkunden der Kellerräume einen Brand in einem abgeschlossenen Kellerabteil und konnte diesen rasch löschen. Spezialisten der Spurensicherung und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Ursache übernommen. (pol)