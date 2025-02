Küchenbrand in Tübinger Restaurant löst Feuerwehreinsatz aus: 60.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Küchenbrand in einem Restaurant in der Paul-Dietz-Straße in Tübingen rückten am Samstagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aus. Gegen 16.30 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle telefonisch schwarzen Rauch, der aus einem Gebäude aufsteigen würde. Die alarmierte Feuerwehr stellte im dortigen Restaurant schließlich einen Küchenbrand fest und begann mit ihrem Löscheinsatz.

Der Inhaber des Restaurants hatte kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig versucht, den in der Küche ausgebrochenen Brand zu löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte eine Fehlbedienung des Herdes für den Brand ursächlich gewesen sein. Verletzt wurde durch den Brand bzw. die Rauchentwicklung glücklicherweise niemand. Am Gebäude und dem Inventar entstand ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Die Feuerwehr Tübingen war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz, zudem war der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)