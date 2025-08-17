Küchenbrand im Reutlinger Königsträßle: Starke Rauchentwicklung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr meldete ein aufmerksamer Nachbar über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude im Königsträßle in Reutlingen, berichtet die Stadtverwaltung. Daraufhin alarmierte die Integrierte Leitstelle Reutlingen einen Löschzug bestehend aus Kräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Stadtmitte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Küche bereits in Vollbrand. Zwei eingesetzte Löschrohre zeigten schnell Wirkung, sodass das Feuer zügig gelöscht werden konnte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die angrenzenden Räume mit Maschinen entraucht werden. Für die Brandbekämpfung, die Kontrolle des Gebäudes und die Entrauchung kamen insgesamt drei Atemschutztrupps zum Einsatz. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Im Einsatz befanden sich neben den Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte auch der Rettungsdienst sowie mehrere Streifen der Polizei Reutlingen. Um die Einsatzbereitschaft für mögliche weitere Einsätze sicherzustellen, wurde die Feuerwache in der Hauffstraße während des Einsatzes mit zusätzlichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte sowie dienstfreiem Personal der Berufsfeuerwehr nachbesetzt. (pm)