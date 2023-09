Junge prallt in Dettingen mit Fahrrad gegen stehendes Auto und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall in Dettingen am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Das berichtet die Polizei. Ein 74-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem VW Passat auf der Straße Vor Buchhalden an die Einmündung zur Richard-Wagner-Straße herangefahren und hatte angehalten. Ein auf dem Gehweg fahrender, elf Jahre alter Junge prallte beim Überqueren der Fahrbahn mit seinem Kinderfahrrad gegen den stehenden Pkw. Im Anschluss stürzte das Kind zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass es zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Junge hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. (pol)